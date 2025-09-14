Евробаскет. Бронзовые медали завоевала сборная Греции
время публикации: 14 сентября 2025 г., 19:18 | последнее обновление: 14 сентября 2025 г., 19:18
Сегодня в Риге заканчивается чемпионат Европы по баскетболу.
В матче за третье место греки победили сборную Финляндии 92:89.
После 10 минут 24:15, 48:34, 30 - 69:56.
Казалось, греки без проблем доиграют матч. В середине последней четверти комфортный отрыв 10 очков.
Но финнам удалось свести отставание к минимуму. 89:90 на последней минуте.
Яннис Адетокунбо набрал 30 очков, сделал 17 подборов и 6 передач.
Лаури Маркканен набрал 19 очков и сделал 10 подборов.
Греки завоевали бронзовые медали чемпионатов Европы по баскетболу в третий раз (предыдущие 1949 и 2009 годы).В 2022 году греки проиграли в четвертьфинале.
Финны впервые в истории попали в первую четверку Евробаскета.
В финале встретятся сборные Германии и Турции.
Ссылки по теме