Евробаскет. Бронзовые медали завоевала сборная Греции

Сегодня в Риге заканчивается чемпионат Европы по баскетболу.

В матче за третье место греки победили сборную Финляндии 92:89.

После 10 минут 24:15, 48:34, 30 - 69:56.

Казалось, греки без проблем доиграют матч. В середине последней четверти комфортный отрыв 10 очков.

Но финнам удалось свести отставание к минимуму. 89:90 на последней минуте.

Яннис Адетокунбо набрал 30 очков, сделал 17 подборов и 6 передач.

Лаури Маркканен набрал 19 очков и сделал 10 подборов.

Греки завоевали бронзовые медали чемпионатов Европы по баскетболу в третий раз (предыдущие 1949 и 2009 годы).В 2022 году греки проиграли в четвертьфинале.

Финны впервые в истории попали в первую четверку Евробаскета.

В финале встретятся сборные Германии и Турции.