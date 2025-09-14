Умер известный американский баскетболист и тренер, чемпион Маккабиады
время публикации: 14 сентября 2025 г., 13:19 | последнее обновление: 14 сентября 2025 г., 13:19
13 сентября на 85-м году жизни умер известный американский баскетболист и тренер Чарли Розен, сообщают американские СМИ.
Он был звездой команды колледжа Хантера (Нью-Йорк), но не был выбран на драфте НБА 1962 года.
Чарли Розен выступал за "Скрентон Майнерс".
В 1961 году в составе сборной США он стал чемпионом Маккабиады.
Он тренировал команду университета Бэрда, "Олбани Патрунс". "Саванна Спиритс", "Рокфорд Лайтнинг", "Оклахома-Сити Кавалри",
Чарли Розен - автор 16 книг о баскетболе.
В 2018 году он был включен в Bronx Jewish Hall of Fame, в 2024 - в Зал славы баскетбола города Нью-Йорк.
