Умер известный американский баскетболист и тренер, чемпион Маккабиады

13 сентября на 85-м году жизни умер известный американский баскетболист и тренер Чарли Розен, сообщают американские СМИ.

Он был звездой команды колледжа Хантера (Нью-Йорк), но не был выбран на драфте НБА 1962 года.

Чарли Розен выступал за "Скрентон Майнерс".

В 1961 году в составе сборной США он стал чемпионом Маккабиады.

Он тренировал команду университета Бэрда, "Олбани Патрунс". "Саванна Спиритс", "Рокфорд Лайтнинг", "Оклахома-Сити Кавалри",

Чарли Розен - автор 16 книг о баскетболе.

В 2018 году он был включен в Bronx Jewish Hall of Fame, в 2024 - в Зал славы баскетбола города Нью-Йорк.