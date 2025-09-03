Умер легендарный американский баскетбольный тренер

1 сентября на 89-м году жизни после длительной борьбы с раком умер легендарный баскетбольный тренер Джордж Равелинг, сообщает официальный сайт НБА.

Он был включен в Зал баскетбольной славы имени Нейсмита. В 2015 году он был включен в Зал славы НБА.

В 1984 и 1988 годах он был помощником главного тренера сборной США во время олимпийских турниров. В 1984 году американцы стали олимпийскими чемпионами, в 1988 - бронзовыми призерами.

Джордж Равелинг тренировал команды университетов Вашингтона, Айовы и Южной Калифорнии.

Равелинг с 1994 года занимал должность директора по глобальному спортивному маркетингу в Nike.