03 сентября 2025
Спорт

Умер легендарный американский баскетбольный тренер

Баскетбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 03 сентября 2025 г., 16:25
Умер легендарный американский баскетбольный тренер
1 сентября на 89-м году жизни после длительной борьбы с раком умер легендарный баскетбольный тренер Джордж Равелинг, сообщает официальный сайт НБА.

Он был включен в Зал баскетбольной славы имени Нейсмита. В 2015 году он был включен в Зал славы НБА.

В 1984 и 1988 годах он был помощником главного тренера сборной США во время олимпийских турниров. В 1984 году американцы стали олимпийскими чемпионами, в 1988 - бронзовыми призерами.

Джордж Равелинг тренировал команды университетов Вашингтона, Айовы и Южной Калифорнии.

Равелинг с 1994 года занимал должность директора по глобальному спортивному маркетингу в Nike.

Спорт
