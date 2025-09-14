x
14 сентября 2025
|
последняя новость: 14:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 сентября 2025
|
14 сентября 2025
|
последняя новость: 14:11
14 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Велоспорт. Израильтянин Михаил Яковлев завоевал золотую и серебряную медали в Германии

Велоспорт
время публикации: 14 сентября 2025 г., 12:40 | последнее обновление: 14 сентября 2025 г., 12:40
Велоспорт. Израильтянин Михаил Яковлев завоевал золотую и серебряную медали в Германии
AP Photo/Ricardo Mazalan

В Коттбусе состоялся турнир по велоспорту Lauf Brandenburger Sprint Cup.

Израильтянин Михаил Яковлев стал победителем в кейрине.

Второе место занял поляк Матеуш Рудик, третье - австриец Джеймс Бристер.

В спринте Михаил Яковлев занял второе место. Победил Матеуш Рудик, третье место занял Джеймс Бристер.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 июля 2025

Маунтинбайк. Израильтянин Омри Данон стал победителем соревнований во Франции
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 июля 2025

Антиизраильская акция перед стартом 18-го этапа "Тур де Франс"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 мая 2025

Велогонщик израильской команды победил в Classique Dunkerque
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 апреля 2025

Велогонщик израильской команды выиграл этап Tour of the Alps