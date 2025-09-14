Велоспорт. Израильтянин Михаил Яковлев завоевал золотую и серебряную медали в Германии
время публикации: 14 сентября 2025 г., 12:40 | последнее обновление: 14 сентября 2025 г., 12:40
В Коттбусе состоялся турнир по велоспорту Lauf Brandenburger Sprint Cup.
Израильтянин Михаил Яковлев стал победителем в кейрине.
Второе место занял поляк Матеуш Рудик, третье - австриец Джеймс Бристер.
В спринте Михаил Яковлев занял второе место. Победил Матеуш Рудик, третье место занял Джеймс Бристер.
