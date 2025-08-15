x
15 августа 2025
15 августа 2025
Спорт

Скандал с баннером фанатов "Маккаби". Президент Польши "Неописуемая глупость"

Футбол
Скандалы в спорте
время публикации: 15 августа 2025 г., 10:48 | последнее обновление: 15 августа 2025 г., 10:48
Скандал с баннером фанатов "Маккаби". Президент Польши "Неописуемая глупость"
AP Photo/Czarek Sokolowski

Хайфский "Маккаби" в ответном матче третьего раунда Лиги конференций проиграл "Ракуву" (Ченстохова) 0:2 и вылетел из еврокубков.

"Ракув" в решающем ракунде квалификации сыграет с болгарской "Ардой".

Матч проходил в Венгрии.

Болельщики "Маккаби" вывесили баннер с надписью на английском "Убийцы с 1939 года".

Посольство Израиля в Пльше опубликовало заявление, в котором говорится. что "скандальный плакат не отражает мнения большинства израильских болельщиков".

Президент Польши Кароль Навроцки сказал: "Плакат боллельщиков "Маккаби" оскорбляет память польских граждан, погибших в голы Второй мировой войны", в том числе трех миллионов евреев. Неописуемая глупость", сообщает портал Interia.

