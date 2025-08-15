Бибрас Натхо вышел на замену. Результаты матчей Лиги конференций

Состоялись ответные матч третьего квалификационного этапа Лиги конференций.

В решающий отборочный раунд вышли "Неман", "Ягеллония", "Университатя" (Крайова), "Динамо" (Тирана), "Рапид" (Вена), "Линфилд", "Баник" (Острава), "Олимпия" (Любляна), "Хайберниан", "Санта-Клара", "Шемрок Роверс", "Виртус".

Неман (Гродно, Беларусь) - Клаксвик (Фарерские острова) 2:0 (пенальти 5:4) (первый матч 0:2)

Ягеллония (Бялосток, Польша) - Силькеборг (Дания) 2:2 (1:0)

Спартак (Трнава, Словакия) - Университатя (Крайова, Румыния) 4:3 (дополнительное время) (основное время 4:1) (первый матч 0:3)

Динамо (Тирана, Албания) - Хайдук (Сплит, Хорватия) 3:1 (дополнительное время) (основное время 1:0) (первый матч 1:2)

Данди Юнайтед (Шотландия) - Рапид (Вена, Австрия) 2:2 (пенальти 4:5) (первый матч 2:2)

Линфилд (Северная Ирландия) -- Викингур (Фарерские острова) 2:0 (1:2)

Аустрия (Вена, Австрия) - Баник (Острава, Чехия) 1:1 (3:4)

Эгнатия (Албания) - Олимпия (Любляна, Словения) 2:4 (дополнительное время) (основное время 2:) (первый матч 0:0)

Хайберниан (Шотландия) - Партизан (Белград, Сербия) 2:3 (дополнительное время) (основное время 1:3) (первый матч 2:0)

Израильский полузащитник Бибрас Натхо вышел у "Партизана" на замену на 83-й минуте.

Санта-Клара (Португалия) - Ларне (Северная Ирландия) 0:0 (3:0)

Шемрок Роверс (Ирландия) - Балкани (Косово) 4:0 (0:1)

Виртус (Сан-Марино) - Милсами (Молдова) 3:0 (2:3)