Юношеский чемпионат мира по водному поло. Израильтянки проиграли китаянкам
время публикации: 15 августа 2025 г., 11:18 | последнее обновление: 15 августа 2025 г., 11:18
В Бразилии продолжается женский юношеский чемпионат мира по водному поло (спортсменки до 20 лет).
Израильтянки проиграли сборной Китая 10:19.
В матче за 11-е место наша команда сыграет со сборной Новой Зеландии.
Завтра в полуфиналах сыграют:
США - Италия
Испания - Греция.
