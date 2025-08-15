Юношеский чемпионат мира по водному поло. Израильтянки проиграли китаянкам

В Бразилии продолжается женский юношеский чемпионат мира по водному поло (спортсменки до 20 лет).

Израильтянки проиграли сборной Китая 10:19.

В матче за 11-е место наша команда сыграет со сборной Новой Зеландии.

Завтра в полуфиналах сыграют:

США - Италия

Испания - Греция.