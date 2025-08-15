x
15 августа 2025
15 августа 2025
Спорт

Юношеский чемпионат мира по водному поло. Израильтянки проиграли китаянкам

Водное поло
время публикации: 15 августа 2025 г., 11:18 | последнее обновление: 15 августа 2025 г., 11:18
Юношеский чемпионат мира по водному поло. Израильтянки проиграли китаянкам
AP Photo/Ng Han Guan

В Бразилии продолжается женский юношеский чемпионат мира по водному поло (спортсменки до 20 лет).

Израильтянки проиграли сборной Китая 10:19.

В матче за 11-е место наша команда сыграет со сборной Новой Зеландии.

Завтра в полуфиналах сыграют:

США - Италия

Испания - Греция.

