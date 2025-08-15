Лига Европы. "Маккаби" (Тель-Авив) сыграет с киевским "Динамо"
время публикации: 15 августа 2025 г., 06:19 | последнее обновление: 15 августа 2025 г., 06:19
Завершился третий отборочный раунд еврокубков.
В решающем раунде квалификации сыграет только одна израильская команда - тель-авивский "Маккаби".
В финале квалификации Лиги Европы "желтые" сыграют с киевским "Динамо".
Первый матч 21 августа.
Напомним, "Апоэль" (Беэр-Шева), "Маккаби" (Хайфа) и "Бейтар" (Иерусалим) выбыли из еврокубков.
Ссылки по теме