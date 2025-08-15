x
15 августа 2025
Спорт

Лига Европы. "Маккаби" (Тель-Авив) сыграет с киевским "Динамо"

Футбол
время публикации: 15 августа 2025 г., 06:19 | последнее обновление: 15 августа 2025 г., 06:19
Лига Европы. "Маккаби" (Тель-Авив) сыграет с киевским "Динамо"
AP Photo/Martin Mejia

Завершился третий отборочный раунд еврокубков.

В решающем раунде квалификации сыграет только одна израильская команда - тель-авивский "Маккаби".

В финале квалификации Лиги Европы "желтые" сыграют с киевским "Динамо".

Первый матч 21 августа.

Напомним, "Апоэль" (Беэр-Шева), "Маккаби" (Хайфа) и "Бейтар" (Иерусалим) выбыли из еврокубков.

