15 января 2026
Спорт

В финале Кубка африканских наций по футболу сыграют сборные Сенегала и Марокко

время публикации: 15 января 2026 г., 09:40 | последнее обновление: 15 января 2026 г., 09:40
В финале Кубка африканских наций по футболу сыграют сборные Сенегала и Марокко
AP Photo/Mosa'ab Elshamy

В финал Кубка африканских наций по футболу вышли сборные Сенегала и Марокко.

Турнир проходит в Марокко.

Сенегал - Египет 1:0

Египтяне отдали инициативу, стараясь надежно сыграть в обороне.

На 78-й минуте Садио Мане пробил издали. После рикошета мяч оказался в сетке.

За весь матч египтяне нанесли один точный удар.

Марокко - Нигерия 0:0 (пенальти 4:2)

За основное и дополнительное время соперники создали по одному голевому моменту.

В серии послематчевых пенальти вратарь сборной Нигерии парировал мяч после удара Игамана. Буну парировал мяч после ударов Чуквуэзе и Оньемаечи.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
