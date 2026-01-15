В финале Кубка африканских наций по футболу сыграют сборные Сенегала и Марокко
В финал Кубка африканских наций по футболу вышли сборные Сенегала и Марокко.
Турнир проходит в Марокко.
Сенегал - Египет 1:0
Египтяне отдали инициативу, стараясь надежно сыграть в обороне.
На 78-й минуте Садио Мане пробил издали. После рикошета мяч оказался в сетке.
За весь матч египтяне нанесли один точный удар.
Марокко - Нигерия 0:0 (пенальти 4:2)
За основное и дополнительное время соперники создали по одному голевому моменту.
В серии послематчевых пенальти вратарь сборной Нигерии парировал мяч после удара Игамана. Буну парировал мяч после ударов Чуквуэзе и Оньемаечи.
