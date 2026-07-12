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В ДТП погиб известный португальский футболист

Футбол
время публикации: 12 июля 2026 г., 22:18 | последнее обновление: 12 июля 2026 г., 22:25
В ДТП погиб известный португальский футболист
AP Photo/Vadim Ghirda

11 июля в ДТП неподалеку от Лиссабона погиб известный португальский футболист Ману.

Ему было 43 года.

О смерти Ману сообщил официальный сайт клуба "Альверка". Позже сообщение о смерти Ману разместил сайт "Бенфики".

Вингер выступал за клубы "Альверка", "Бенфика", "Модена" (Италия), "Карпендоло" (Италия), АЕК (Афины), "Эштрела Амадора", "Маритиму", "Легия" (Варшава), "Бейджинг Гоань" (Китай), "Эрмис" (Кипр), "Витория" (Сетубал).

Ману - двукратный обладатель Кубка Польши.

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