В ДТП погиб известный португальский футболист
время публикации: 12 июля 2026 г., 22:18 | последнее обновление: 12 июля 2026 г., 22:25
11 июля в ДТП неподалеку от Лиссабона погиб известный португальский футболист Ману.
Ему было 43 года.
О смерти Ману сообщил официальный сайт клуба "Альверка". Позже сообщение о смерти Ману разместил сайт "Бенфики".
Вингер выступал за клубы "Альверка", "Бенфика", "Модена" (Италия), "Карпендоло" (Италия), АЕК (Афины), "Эштрела Амадора", "Маритиму", "Легия" (Варшава), "Бейджинг Гоань" (Китай), "Эрмис" (Кипр), "Витория" (Сетубал).
Ману - двукратный обладатель Кубка Польши.
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