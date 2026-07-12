Игроки "Реала" установили рекорд чемпионатов мира

Футболисты Мадридского "Реала" забили 19 голов в матчах чемпионата мира 2026 года, установив рекорд, сообщает "Спорт-экспресс".

Рекордным стал второй гол Джуда Беллингема в ворота норвежцев.

Килиан Мбаппе забил 8 голов, Джуд Беллингем- 6, Винисиус Жуниор - 4, Арда Туран - 1.

По 18 голов забивали игроки "Гонведа" (Венгрия) (1954), "Баварии" (2014) и ПСЖ (2018).

Отметим, что на этом чемпионате впервые в истории в составе сборной Испании нет ни одного игрока мадридского "Реала".