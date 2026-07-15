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Спорт

Юношеский чемпионат Европы по гандболу. Израильтяне победили поляков

Спорт/важное
Гандбол
время публикации: 15 июля 2026 г., 06:34 | последнее обновление: 15 июля 2026 г., 06:34
Юношеский чемпионат Европы по гандболу. Израильтяне победили поляков
AP Photo/Peter Dejong

В Румынии продолжается юношеский чемпионат Европы по гандболу (спортсмены до 20 лет).

В матчах второго этапа израильтяне проиграли чехам 30:35 и победили поляков 39:31.

Сборная Израиля заняла первое место в группе III.

В четвертьфинале турнира за 9-16 места израильтяне сыграют со сборной Фарерских островов.

Четвертьфинальные пары:

Швеция - Франция

Швейцария - Дания

Испания - Словения

Германия - Венгрия.

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