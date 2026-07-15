Юношеский чемпионат Европы по гандболу. Израильтяне победили поляков

В Румынии продолжается юношеский чемпионат Европы по гандболу (спортсмены до 20 лет).

В матчах второго этапа израильтяне проиграли чехам 30:35 и победили поляков 39:31.

Сборная Израиля заняла первое место в группе III.

В четвертьфинале турнира за 9-16 места израильтяне сыграют со сборной Фарерских островов.

Четвертьфинальные пары:

Швеция - Франция

Швейцария - Дания

Испания - Словения

Германия - Венгрия.