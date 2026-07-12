Интересные статистические факты о матче Аргентина - Швейцария

Аргентинцы вышли в полуфинал чемпионата мира по футболу, победив в дополнительное время швейцарцев 3:1.

Команды дважды встречались в плэй-офф чемпионатов мира. Оба раза аргентинцы победили в дополнительное время (впервые в матче 1/8 финала чемпионата мира 2014 года).

Хулиан Альварес сравнялся с Диего Марадоной по количеству голов в матчах плэй-офф чемпионатов мира (по 4).

Рекордсмен сборной Аргентины по этому показателю - Лионель Месси (7).

В 13 матчах плэй-офф чемпионатов мира с участием аргентинцев основное время завершилось вничью. В 11 они сумели победить в серии пенальти либо в дополнительное время.