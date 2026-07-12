Интересные статистические факты о матче Аргентина - Швейцария
время публикации: 12 июля 2026 г., 08:17 | последнее обновление: 12 июля 2026 г., 08:17
Аргентинцы вышли в полуфинал чемпионата мира по футболу, победив в дополнительное время швейцарцев 3:1.
Команды дважды встречались в плэй-офф чемпионатов мира. Оба раза аргентинцы победили в дополнительное время (впервые в матче 1/8 финала чемпионата мира 2014 года).
Хулиан Альварес сравнялся с Диего Марадоной по количеству голов в матчах плэй-офф чемпионатов мира (по 4).
Рекордсмен сборной Аргентины по этому показателю - Лионель Месси (7).
В 13 матчах плэй-офф чемпионатов мира с участием аргентинцев основное время завершилось вничью. В 11 они сумели победить в серии пенальти либо в дополнительное время.
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