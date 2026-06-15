Чемпионат мира по футболу. Анонс игрового дня
Сегодня состоятся четыре матча чемпионата мира по футболу. Время начала игр израильское.
Испания - Кабо-Верде (Атланта, 19:00)
Испанцы - явный и безоговорочный фаворит матча. В их победе у экспертов практически нет сомнений.
Чемпион Европы и экс-чемпион мира против главной серсации африканкого отборочного турнира, дебютанта мировых первенств.
Разница в коэффициентах букмекеров на победу примерно в 22 раза.
Бельгия - Египет (Сиэтл, 22:00)
Бельгийцы - явный фаворит матча.
"Фараоны" - не легкая добыча.
Дуэль противоположных тактик и футбольныхх философий. Атакующая мощь против надежной обороны.
Ожидается, что египтяне будут играть "вторым номером".
Саудовская Аравия - Уругвай (Майами, 01:00)
Уругвайцы явный фаворит матча. В ход игры может внести коррективы погода - В Майами жарко и влажно, что может стать проблемой для уругвайцев, делающих ставку на высокий темп.
В 2018 году эти команды встречались в матче чемпионата мира. Тогда победили южноамериканцы 1:0.
Нелишне напомнить, что в первом туре прошлого чемпионата сборная Саудовской Аравии шокировала футбольный мир, победив аргентинцев 2:1.
Иран - Новая Зеландия (Инглвуд, 4:00)
Иранцы считаются явным фаворитом матча.
Ожидается, что новозеландцы будут играть от обороны, стараясь использовать контратаки и стандарты.