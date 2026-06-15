Чемпионат мира по футболу. Анонс игрового дня

Сегодня состоятся четыре матча чемпионата мира по футболу. Время начала игр израильское.

Испания - Кабо-Верде (Атланта, 19:00)

Испанцы - явный и безоговорочный фаворит матча. В их победе у экспертов практически нет сомнений.

Чемпион Европы и экс-чемпион мира против главной серсации африканкого отборочного турнира, дебютанта мировых первенств.

Разница в коэффициентах букмекеров на победу примерно в 22 раза.

Бельгия - Египет (Сиэтл, 22:00)

Бельгийцы - явный фаворит матча.

"Фараоны" - не легкая добыча.

Дуэль противоположных тактик и футбольныхх философий. Атакующая мощь против надежной обороны.

Ожидается, что египтяне будут играть "вторым номером".

Саудовская Аравия - Уругвай (Майами, 01:00)

Уругвайцы явный фаворит матча. В ход игры может внести коррективы погода - В Майами жарко и влажно, что может стать проблемой для уругвайцев, делающих ставку на высокий темп.

В 2018 году эти команды встречались в матче чемпионата мира. Тогда победили южноамериканцы 1:0.

Нелишне напомнить, что в первом туре прошлого чемпионата сборная Саудовской Аравии шокировала футбольный мир, победив аргентинцев 2:1.

Иран - Новая Зеландия (Инглвуд, 4:00)

Иранцы считаются явным фаворитом матча.

Ожидается, что новозеландцы будут играть от обороны, стараясь использовать контратаки и стандарты.