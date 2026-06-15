Чемпионат мира по футболу. Победный гол на 90-й минуте. Победа сборной Кот д`Ивуар

В Филадельфии сборная Кот д`Ивуар победила команду Эквадора 1:0. Победный гол был забит на 90-й минуте.

По мнению экспертов, фаворитом матча была южноамериканская команда.

В первом тайме была равная игра. К голу были ближе эквадорцы, которые дважды попали в перекладину до перерыва.

В конце матча ивуарийцы сумели прибавить и добыли победу.

На 11-й минуте лидер сборной Эквадора Валенсия обыграл защитника и пробил выше ворот.

На 17-й минуте счет могли открыть ивуарийцы. Мяч после удара Базумана Туре пролетел рядом со штангой.

На 24-й минуте сборная Эквадора была близка к успеху. Мяч после удара Джона Йебоа с линии штрафной попал в перекладину. На 30-й ми нуте мяч попал в перекладину после удара Минда.

На 46-й минуте африканскую команду третий раз в матче спас каркас ворот. Валенсия бил в ближний угол. Мяч попал в штангу.

На 52-й минуте повезло сборной Эквадора. Ваи нанес удар слету -перекладина.

На 90-й минуте Синго прошел по флангу. Передача в штрафную. Амад Диалло (Манчестер Юнайтед) нанес удар в нижний угол 1:0.