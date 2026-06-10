Финал Кубка Стэнли. "Каролина" сравняла счет
время публикации: 10 июня 2026 г., 06:54 | последнее обновление: 10 июня 2026 г., 06:54
В четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли "Каролина" в гостях обыграла "Вегас" 5:3.
Счет в серии 2:2.
В первом периоде гости вели в счете 2:0 и 3:1.
После двух периодов ничья 3:3.
На 47-й минуте Джордан Стаал забил победный гол. За 55 секунд до конца основного времени Николас Элерс поразил пустые ворота. Он в этом матче набрал 3 (1 + 2) очка.
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