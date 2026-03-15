"Челси" и "Манчестер Сити" теряют очки в Лондоне. Результаты матчей чемпионата Англии
Состоялись матчи тридцатого тура чемпионата Англии. "Челси" проиграл "Ньюкаслу" 0:1.
Бернли - Борнмут 0:0
Сандерленд - Брайтон энд Хоув 0:1
"Брайтон энд Хоув" впервые победили на "Стадиум оф Лайт".
"Черные коты" потерпели третье домашнее поражение подряд.
Арсенал (Лондон) - Эвертон (Ливерпуль) 2:0
На 89-й минуте счет был 0:0.
Счет открыл Дьокереш.
На седьмой минуте компенсированного времени отличился 16-летний Макс Доуман.
Челси (Лондон) - Ньюкасл 0:1
"Челси" владел огромным преимуществом (67% владения мячом, 22:7 по ударам, 8:1 по угловым). Но с точностью в атаке у хозяев были большие проблемы. "Сороки" били точнее 5:3 и гораздо лучше оборонялись.
Вест Хэм (Лондон) - Манчестер Сити 1:1
"Манчестер Сити" владел огромным преимуществом (71% владения мячом, 24:1 по ударам, 6:1 по точным ударам, 15:1 по угловым).
"Молотобойцы" нанесли один удар за весь матч и забили гол.
"Манчестер Сити" отстает от лидирующего "Арсенала" на 9 очков.