x
15 марта 2026
последняя новость: 08:54
15 марта 2026
15 марта 2026
последняя новость: 08:54
15 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Спорт

"Челси" и "Манчестер Сити" теряют очки в Лондоне. Результаты матчей чемпионата Англии

Футбол
время публикации: 15 марта 2026 г., 07:53 | последнее обновление: 15 марта 2026 г., 07:53
"Челси" и "Манчестер Сити" теряют очки в Лондоне. Результаты матчей чемпионата Англии
AP Photo/Dave Shopland

Состоялись матчи тридцатого тура чемпионата Англии. "Челси" проиграл "Ньюкаслу" 0:1.

Бернли - Борнмут 0:0

Сандерленд - Брайтон энд Хоув 0:1

"Брайтон энд Хоув" впервые победили на "Стадиум оф Лайт".

"Черные коты" потерпели третье домашнее поражение подряд.

Арсенал (Лондон) - Эвертон (Ливерпуль) 2:0

На 89-й минуте счет был 0:0.

Счет открыл Дьокереш.

На седьмой минуте компенсированного времени отличился 16-летний Макс Доуман.

Челси (Лондон) - Ньюкасл 0:1

"Челси" владел огромным преимуществом (67% владения мячом, 22:7 по ударам, 8:1 по угловым). Но с точностью в атаке у хозяев были большие проблемы. "Сороки" били точнее 5:3 и гораздо лучше оборонялись.

Вест Хэм (Лондон) - Манчестер Сити 1:1

"Манчестер Сити" владел огромным преимуществом (71% владения мячом, 24:1 по ударам, 6:1 по точным ударам, 15:1 по угловым).

"Молотобойцы" нанесли один удар за весь матч и забили гол.

"Манчестер Сити" отстает от лидирующего "Арсенала" на 9 очков.

