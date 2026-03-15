Медальный зачет паралимпиады. Лидируют китайцы. Украинцы на седьмом месте

время публикации: 15 марта 2026 г., 07:13 | последнее обновление: 15 марта 2026 г., 07:13
Сегодня завершится Миланская паралимпиада. В медальном зачете лидирует сборная Китая.

Китайцы завоевали 14 золотых, 11 серебряных и 13 бронзовых медалей.

На втором месте американцы (10 + 5 + 5).

Австрийцы (7 + 2 + 4) оттеснили итальянцев (6 + 7 + 1) на четвертое место

Сборная Украины (3 + 7 + 7) занимает седьмое место.

Всего медали завоевали представители 26 сборных.

