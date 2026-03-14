Футбол. Чемпионат Германии. В "матче жизни" победила "Боруссия"

Футбол
время публикации: 14 марта 2026 г., 11:36 | последнее обновление: 14 марта 2026 г., 11:36
AP Photo/Martin Meissner

В стартовом матче двадцать шестого тура чемпионата Германии "Боруссия" (Менхенгладбах) победила "Санкт-Паули" 2:0.

"Дер Клуб" на 4 очка оторвался от зоны вылета. "Пираты" находятся в зоне вылета.

"Боруссия" одержала вторую домашнюю победу подряд.

Команды, понимая высокую цену "матча жизни", играли в закрытый футбол с минимальным количеством голевых моментов.

Голы забили Кевин Штегер и Франк Онора. Для обоих - это первые голы в сезоне.

