Футбол. Чемпионат Германии. В "матче жизни" победила "Боруссия"
время публикации: 14 марта 2026 г., 11:36 | последнее обновление: 14 марта 2026 г., 11:36
В стартовом матче двадцать шестого тура чемпионата Германии "Боруссия" (Менхенгладбах) победила "Санкт-Паули" 2:0.
"Дер Клуб" на 4 очка оторвался от зоны вылета. "Пираты" находятся в зоне вылета.
"Боруссия" одержала вторую домашнюю победу подряд.
Команды, понимая высокую цену "матча жизни", играли в закрытый футбол с минимальным количеством голевых моментов.
Голы забили Кевин Штегер и Франк Онора. Для обоих - это первые голы в сезоне.
