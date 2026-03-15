15 марта 2026
|
последняя новость: 08:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
15 марта 2026
|
15 марта 2026
|
последняя новость: 08:54
15 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

"Формула-1". Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии отменены

Война с Ираном
Формула-1
время публикации: 15 марта 2026 г., 08:15 | последнее обновление: 15 марта 2026 г., 08:15
"Формула-1". Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии отменены
AP Photo/Manu Fernandez

Из-за войны с Ираном отменены два этапа чемпионата "Формулы-1".

Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии в этом сезоне не состоятся, говорится в заявлении Международной федерации автоспорта.

В календаре в этом сезоне остаются 22 этапа.

Этапы чемпионатов "Формула-2 и Формула-3 на Ближнем Востоке также отменены.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 марта 2026

"Формула 1". "Гран-при Китая". Андреа Кими Антонелли установил рекорд
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 марта 2026

"Формула-1". Спринт "Гран-при Китая" выиграл Джордж Расселл
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 марта 2026

"Формула-1". Победителем "Гран-при Австралии" стал Джордж Расселл
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 декабря 2025

Ландо Норрис стал чемпионом "Формулы-1"