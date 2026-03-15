"Формула-1". Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии отменены
время публикации: 15 марта 2026 г., 08:15 | последнее обновление: 15 марта 2026 г., 08:15
Из-за войны с Ираном отменены два этапа чемпионата "Формулы-1".
Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии в этом сезоне не состоятся, говорится в заявлении Международной федерации автоспорта.
В календаре в этом сезоне остаются 22 этапа.
Этапы чемпионатов "Формула-2 и Формула-3 на Ближнем Востоке также отменены.
