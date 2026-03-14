14 марта 2026
Спорт

"Формула 1". "Гран-при Китая". Андреа Кими Антонелли установил рекорд

время публикации: 14 марта 2026 г., 12:24 | последнее обновление: 14 марта 2026 г., 12:24
AP Photo/Vincent Thian

Пилот "Мерседеса" Андреа Кими Антонелли стал самым молодым гонщиком "Формулы-1", завоевавшим поул-позицию.

Сегодня ему исполнилось 19 лет и 201 день. Итальянец стал победителем квалификации "Гран-при Китая".

Предыдущий рекорд установил Себастьян Феттель в "Гран-при Италии" в 2008 году (21 год и 72 дня).

