"Формула 1". "Гран-при Китая". Андреа Кими Антонелли установил рекорд
время публикации: 14 марта 2026 г., 12:24 | последнее обновление: 14 марта 2026 г., 12:24
Пилот "Мерседеса" Андреа Кими Антонелли стал самым молодым гонщиком "Формулы-1", завоевавшим поул-позицию.
Сегодня ему исполнилось 19 лет и 201 день. Итальянец стал победителем квалификации "Гран-при Китая".
Предыдущий рекорд установил Себастьян Феттель в "Гран-при Италии" в 2008 году (21 год и 72 дня).
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 марта 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 марта 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 марта 2026