"Формула 1". "Гран-при Китая". Андреа Кими Антонелли установил рекорд

Пилот "Мерседеса" Андреа Кими Антонелли стал самым молодым гонщиком "Формулы-1", завоевавшим поул-позицию.

Сегодня ему исполнилось 19 лет и 201 день. Итальянец стал победителем квалификации "Гран-при Китая".

Предыдущий рекорд установил Себастьян Феттель в "Гран-при Италии" в 2008 году (21 год и 72 дня).