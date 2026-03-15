x
|
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
15 марта 2026
|
15 марта 2026
|
последняя новость: 16:42
15 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Победный гол Джека Хьюза. Результаты матчей НХЛ

Хоккей
НХЛ
время публикации: 15 марта 2026 г., 15:42 | последнее обновление: 15 марта 2026 г., 15:42
AP Photo/Noah K. Murray

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Нью-Джерси" победил "Лос-Анджелес" 6:4.

Миннесота Уайлд - Нью-Йорк Рейнджерс 2:4

Еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс сделал две результативные передачи.

Баффало Сейбрз - Торонто Мейпл Лифс 3:2 (буллиты)

Монреаль Канадиенз -Сан-Хосе Шаркс 2:4

Два гола, в том числе в пустые ворота забил 19-летний Маклин Селебрини.

Нью-Джерси Дэвилз - Лос-Анджелес Кингз 6:4

Три разных периода. После первого 2:0, второго 2:3.

Победный гол забил еврейский форвард "дьяволов" Джек Хьюз на 58-й минуте. Его брат Люк Хьюз сделал результативную передачу.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
