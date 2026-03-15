Победный гол Джека Хьюза. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Нью-Джерси" победил "Лос-Анджелес" 6:4.

Миннесота Уайлд - Нью-Йорк Рейнджерс 2:4

Еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс сделал две результативные передачи.

Баффало Сейбрз - Торонто Мейпл Лифс 3:2 (буллиты)

Монреаль Канадиенз -Сан-Хосе Шаркс 2:4

Два гола, в том числе в пустые ворота забил 19-летний Маклин Селебрини.

Нью-Джерси Дэвилз - Лос-Анджелес Кингз 6:4

Три разных периода. После первого 2:0, второго 2:3.

Победный гол забил еврейский форвард "дьяволов" Джек Хьюз на 58-й минуте. Его брат Люк Хьюз сделал результативную передачу.