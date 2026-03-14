x
14 марта 2026
|
последняя новость: 16:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Анже Копитар побил рекорд Марселя Дионна. Результаты матчей НХЛ

Хоккей
НХЛ
время публикации: 14 марта 2026 г., 16:11 | последнее обновление: 14 марта 2026 г., 16:11
Анже Копитар побил рекорд Марселя Дионна. Результаты матчей НХЛ
AP Photo/Frank Franklin II

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Лос-Анджелес" в гостях одолел "островитян" 3:2.

Нью-Йорк Айлендерс - Лос-Анджелес Кингз 2:3

После первого периода счет был 0:3.

Анже Копитар забил гол и приблизился к клубному рекорду "Лос-Анджелеса". В 1504 играх капитан "королей" набрал 1306 очков. До повторения рекорда Марселя Дионна осталось1 очко (Дионн набрал 1307 очков в 921 матче). Копитар побил клубный рекорд Марселя Дионна по количеству очков в выездных матчах (608 против 607).

Сент-Луис Блюз - Эдмонтон Ойлерз 3:2 (овертайм)

На 53-й минуте "Эдмонтон" вел в счете 2:0.

На 57-ц минуте была ничья 2:2.

На 65-й минуте Роберт Томас забил победный гол.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
