Анже Копитар побил рекорд Марселя Дионна. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Лос-Анджелес" в гостях одолел "островитян" 3:2.

Нью-Йорк Айлендерс - Лос-Анджелес Кингз 2:3

После первого периода счет был 0:3.

Анже Копитар забил гол и приблизился к клубному рекорду "Лос-Анджелеса". В 1504 играх капитан "королей" набрал 1306 очков. До повторения рекорда Марселя Дионна осталось1 очко (Дионн набрал 1307 очков в 921 матче). Копитар побил клубный рекорд Марселя Дионна по количеству очков в выездных матчах (608 против 607).

Сент-Луис Блюз - Эдмонтон Ойлерз 3:2 (овертайм)

На 53-й минуте "Эдмонтон" вел в счете 2:0.

На 57-ц минуте была ничья 2:2.

На 65-й минуте Роберт Томас забил победный гол.