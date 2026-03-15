Сборная Украины бойкотирует церемонию закрытия паралимпиады
время публикации: 15 марта 2026 г., 10:23 | последнее обновление: 15 марта 2026 г., 10:32
Сегодня вечером в Кортина д`Ампеццо состоится церемония закрытия зимней паралимпиады 2026 года.
Сборная Украины бойкотирует церемонию закрытия (также как бойкотировала церемонию открытия - флаг Украины несли волонтеры).
Решение принято из-за разрешения россиянам и белорусам выступать без ограничений (с флагом и гимном).
На данный момент сборная Украины занимает седьмое место в медальном зачете. Украинцы завоевали 3 золотые, по 7 серебряных и бронзовых медалей.
