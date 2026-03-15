x
15 марта 2026
|
последняя новость: 10:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
15 марта 2026
|
15 марта 2026
|
последняя новость: 10:25
15 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Сборная Украины бойкотирует церемонию закрытия паралимпиады

время публикации: 15 марта 2026 г., 10:23 | последнее обновление: 15 марта 2026 г., 10:32
AP Photo/Evgeniy Maloletka

Сегодня вечером в Кортина д`Ампеццо состоится церемония закрытия зимней паралимпиады 2026 года.

Сборная Украины бойкотирует церемонию закрытия (также как бойкотировала церемонию открытия - флаг Украины несли волонтеры).

Решение принято из-за разрешения россиянам и белорусам выступать без ограничений (с флагом и гимном).

На данный момент сборная Украины занимает седьмое место в медальном зачете. Украинцы завоевали 3 золотые, по 7 серебряных и бронзовых медалей.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
