Сборная Украины бойкотирует церемонию закрытия паралимпиады

Сегодня вечером в Кортина д`Ампеццо состоится церемония закрытия зимней паралимпиады 2026 года.

Сборная Украины бойкотирует церемонию закрытия (также как бойкотировала церемонию открытия - флаг Украины несли волонтеры).

Решение принято из-за разрешения россиянам и белорусам выступать без ограничений (с флагом и гимном).

На данный момент сборная Украины занимает седьмое место в медальном зачете. Украинцы завоевали 3 золотые, по 7 серебряных и бронзовых медалей.