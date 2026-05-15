Сегодня начинается чемпионат мира по хоккею

Сегодня в Швейцарии начнется чемпионат мира по хоккею.

Фаворитом турнира традиционно считаются канадцы.

Действующий чемпион мира - сборная США.

Расписание сегодняшних матчей (время начала игр израильское):

17:20. Канада - Швеция.

17:20. Финляндия - Германия.

21:20. Чехия - Дания.

21:20. США - Швейцария.