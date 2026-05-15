Сегодня начинается чемпионат мира по хоккею
время публикации: 15 мая 2026 г., 08:28 | последнее обновление: 15 мая 2026 г., 08:28
Сегодня в Швейцарии начнется чемпионат мира по хоккею.
Фаворитом турнира традиционно считаются канадцы.
Действующий чемпион мира - сборная США.
Расписание сегодняшних матчей (время начала игр израильское):
17:20. Канада - Швеция.
17:20. Финляндия - Германия.
21:20. Чехия - Дания.
21:20. США - Швейцария.
