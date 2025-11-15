Победы "Барселоны" и "Милана". Результаты матчей Евролиги
время публикации: 15 ноября 2025 г., 07:15 | последнее обновление: 15 ноября 2025 г., 07:15
Завершился одиннадцатый тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидируют "Апоэль" и "Црвена Звезда" (8 побед).
"Маккаби" на 18-м месте (3 победы).
Дубай (ОАЭ) - Жальгирис (Каунас, Литва) 95:89
Хозяева выиграли третью четверть 28:16.
Центровой "Дубая" Мфионду Кабенгеле сделал "дабл-дабл" (21 + 10 подборов).
Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) - Бавария (Мюнхен, Германия) 74:72
"Бавария" выиграла последнюю четверть 25:14.
Исайя Кординье (Анадолу Эфес) набрал 25 очков и сделал 4 подбора.
АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) - Партизан (Белград, Сербия) 88:87
Барскелона (Испания) - Виртус (Болонья, Италия) 88:81
Каталонцы выиграли последнюю четверть 27:14.
Милан (Италия) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 88:87
