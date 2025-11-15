x
15 ноября 2025
|
последняя новость: 08:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 ноября 2025
|
15 ноября 2025
|
последняя новость: 08:48
15 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Победы "Барселоны" и "Милана". Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 15 ноября 2025 г., 07:15 | последнее обновление: 15 ноября 2025 г., 07:15
Победы "Барселоны" и "Милана". Результаты матчей Евролиги
AP Photo/Darko Vojinovic

Завершился одиннадцатый тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидируют "Апоэль" и "Црвена Звезда" (8 побед).

"Маккаби" на 18-м месте (3 победы).

Дубай (ОАЭ) - Жальгирис (Каунас, Литва) 95:89

Хозяева выиграли третью четверть 28:16.

Центровой "Дубая" Мфионду Кабенгеле сделал "дабл-дабл" (21 + 10 подборов).

Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) - Бавария (Мюнхен, Германия) 74:72

"Бавария" выиграла последнюю четверть 25:14.

Исайя Кординье (Анадолу Эфес) набрал 25 очков и сделал 4 подбора.

АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) - Партизан (Белград, Сербия) 88:87

Барскелона (Испания) - Виртус (Болонья, Италия) 88:81

Каталонцы выиграли последнюю четверть 27:14.

Милан (Италия) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 88:87

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 ноября 2025

Криштиану Роналду впервые удален в игре за сборную
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 ноября 2025

Сборная Камеруна не едет на чемпионат мира. Результаты матчей
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 ноября 2025

Сербы не едут на чемпионат мира. Результаты матчей
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 ноября 2025

Франция - Украина. Килиан Мбаппе забил 400-й гол