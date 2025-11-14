x
14 ноября 2025
14 ноября 2025
14 ноября 2025
последняя новость: 12:40
14 ноября 2025
Спорт

Достижение и 4 очка Нечаса. Результаты матчей НХЛ

Хоккей
НХЛ
время публикации: 14 ноября 2025 г., 12:37
Достижение и 4 очка Нечаса. Результаты матчей НХЛ
AP Photo/David Zalubowski

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Сиэтл" одержал волевую победу над "Виннипегом" 5:3.

Колорадо Эвеланш - Баффало Сейбрз 6:3

На 37-й минуте счет был 3:3.

4 (2 + 2) очка набрал Мартин Нечас. Он стал третьим игроком "Колорадо", который трижды в одном сезоне забивал гол на первой минуте матча.

Сиэтл Кракен - Виннипег Джетс 5:3

"Виннипег" вел в счете 1:0, 2:1 и 3:2.

Две шайбы забил Джордан Эберле (Сиэтл).

Три очка (1 + 2) набрал Винс Данн (Сиэтл).

Вегас Голден Найтс - Нью-Йорк Айлендерс 3:4 (овертайм)

Победный гол на 64-й минуте забил Жан-Габриэль Пажо.

Спорт
