Достижение и 4 очка Нечаса. Результаты матчей НХЛ
время публикации: 14 ноября 2025 г., 12:37 | последнее обновление: 14 ноября 2025 г., 12:37
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Сиэтл" одержал волевую победу над "Виннипегом" 5:3.
Колорадо Эвеланш - Баффало Сейбрз 6:3
На 37-й минуте счет был 3:3.
4 (2 + 2) очка набрал Мартин Нечас. Он стал третьим игроком "Колорадо", который трижды в одном сезоне забивал гол на первой минуте матча.
Сиэтл Кракен - Виннипег Джетс 5:3
"Виннипег" вел в счете 1:0, 2:1 и 3:2.
Две шайбы забил Джордан Эберле (Сиэтл).
Три очка (1 + 2) набрал Винс Данн (Сиэтл).
Вегас Голден Найтс - Нью-Йорк Айлендерс 3:4 (овертайм)
Победный гол на 64-й минуте забил Жан-Габриэль Пажо.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 ноября 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 ноября 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 ноября 2025