Отборочный матч молодежного чемпионата Европы. Норвежцы разгромили сборную Израиля
время публикации: 15 ноября 2025 г., 08:08 | последнее обновление: 15 ноября 2025 г., 08:08
В матче отборочного турнира молодежного чемпионата Европы по футболу (спортсмены до 21 года) норвежцы разгромили сборную Израиля 3:0.
Мариус Брохольм (Лилль) дважды реализовал пенальти. Еще один гол забил Синдре Валле Эгели (Ипсвич).
Норвежцы выиграли оба матча и лидируют.
Израильтяне потерпели первое поражение. Три матча сборная Израиля сыграла вничью.
В этой же группе играют сборные Нидерландов, Боснии и Герцеговины, Словении.
Ссылки по теме