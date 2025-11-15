x
15 ноября 2025
15 ноября 2025
Спорт

Отборочный матч молодежного чемпионата Европы. Норвежцы разгромили сборную Израиля

Футбол
время публикации: 15 ноября 2025 г., 08:08 | последнее обновление: 15 ноября 2025 г., 08:08
Отборочный матч молодежного чемпионата Европы. Норвежцы разгромили сборную Израиля
AP Photo/Andre Penner

В матче отборочного турнира молодежного чемпионата Европы по футболу (спортсмены до 21 года) норвежцы разгромили сборную Израиля 3:0.

Мариус Брохольм (Лилль) дважды реализовал пенальти. Еще один гол забил Синдре Валле Эгели (Ипсвич).

Норвежцы выиграли оба матча и лидируют.

Израильтяне потерпели первое поражение. Три матча сборная Израиля сыграла вничью.

В этой же группе играют сборные Нидерландов, Боснии и Герцеговины, Словении.

