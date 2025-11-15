"Дабл-дабл" Дени Авдии. "Хьюстон" разгромил "Портленд"
время публикации: 15 ноября 2025 г., 07:48 | последнее обновление: 15 ноября 2025 г., 07:48
В матче регулярного чемпионата НБА "Хьюстон Рокетс" разгромил "Портленд Трэйл Блэйзерс" 140:116.
"Рокетс" выиграли восьмой матч из последних девяти.
Самым результативным игроком гостей стал израильский форвард Дени Авдия (22 + 10 подборов + 4 передачи).
Отличную игру провели лидеры "Хьюстона" Кевин Дюрант (30), Альперен Шенгюн (25 + 10 подборов + 9 передач).
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 ноября 2025