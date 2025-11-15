x
15 ноября 2025
15 ноября 2025
15 ноября 2025
последняя новость: 08:48
Спорт

"Дабл-дабл" Дени Авдии. "Хьюстон" разгромил "Портленд"

Баскетбол
НБА
время публикации: 15 ноября 2025 г., 07:48 | последнее обновление: 15 ноября 2025 г., 07:48
"Дабл-дабл" Дени Авдии. "Хьюстон" разгромил "Портленд"
AP Photo/Ashley Landis

В матче регулярного чемпионата НБА "Хьюстон Рокетс" разгромил "Портленд Трэйл Блэйзерс" 140:116.

"Рокетс" выиграли восьмой матч из последних девяти.

Самым результативным игроком гостей стал израильский форвард Дени Авдия (22 + 10 подборов + 4 передачи).

Отличную игру провели лидеры "Хьюстона" Кевин Дюрант (30), Альперен Шенгюн (25 + 10 подборов + 9 передач).

Спорт
