НХЛ. Достижение Остона Мэтьюза. Победный гол еврейского защитника
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Эдмонтон" в гостях обыграл "Рейнджерс" 2:0.
Монреаль Канадиенз - Сиэтл Кракен 5:4 (овертайм)
Коул Колфилд забросил две шайбы, в том числе победную в овертайме. Это его девятый гол в овертайме.
Нью-Йорк Рейнджерс - Эдмонтон Ойлерз 0:2
Стюарт Скиннер отразил 30 бросков и совершил первый шутаут в сезоне и восьмой в карьере в НХЛ.
Торонто Мейпл Лифс - Нешвилл Прэдейчез 7:4
"Хищники" потерпели первое поражение в сезоне.
После первого периода 2:0. На 25-й минуте 2:2.
По 3 (1 + 2) очка набрали игроки "Торонто" Оливер Экман-Ларссон, Вилиам Нюландер и Джон Тавареш.
Остон Мэтьюз (Торонто) забил два гола, в том числе победный. На его счету 64 победных гола - второе место в истории клуба. Рекордсмен - Мэтс Сундин 79 победных голов.
Вашингтон Кэпиталз - Тампа-Бей Лайтнинг 3:2 (овертайм
"Молнии" вели в счете 1:0 и 2:1.
На 25-й мсинуте Том Уилсон сравнял счет. Это его 400-е очко (181 + 219) в 839 матчах.
На 79-й секунде овертайма победный гол забросил Джейкоб Чикран. Это его первый гол сезоне.