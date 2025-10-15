НХЛ. Достижение Остона Мэтьюза. Победный гол еврейского защитника

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Эдмонтон" в гостях обыграл "Рейнджерс" 2:0.

Монреаль Канадиенз - Сиэтл Кракен 5:4 (овертайм)

Коул Колфилд забросил две шайбы, в том числе победную в овертайме. Это его девятый гол в овертайме.

Нью-Йорк Рейнджерс - Эдмонтон Ойлерз 0:2

Стюарт Скиннер отразил 30 бросков и совершил первый шутаут в сезоне и восьмой в карьере в НХЛ.

Торонто Мейпл Лифс - Нешвилл Прэдейчез 7:4

"Хищники" потерпели первое поражение в сезоне.

После первого периода 2:0. На 25-й минуте 2:2.

По 3 (1 + 2) очка набрали игроки "Торонто" Оливер Экман-Ларссон, Вилиам Нюландер и Джон Тавареш.

Остон Мэтьюз (Торонто) забил два гола, в том числе победный. На его счету 64 победных гола - второе место в истории клуба. Рекордсмен - Мэтс Сундин 79 победных голов.

Вашингтон Кэпиталз - Тампа-Бей Лайтнинг 3:2 (овертайм

"Молнии" вели в счете 1:0 и 2:1.

На 25-й мсинуте Том Уилсон сравнял счет. Это его 400-е очко (181 + 219) в 839 матчах.

На 79-й секунде овертайма победный гол забросил Джейкоб Чикран. Это его первый гол сезоне.