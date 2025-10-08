x
08 октября 2025
Спорт

Молодежный чемпионат мира по самбо. Индонезия не выдала визы израильтянам

время публикации: 08 октября 2025 г., 09:25 | последнее обновление: 08 октября 2025 г., 09:34
Молодежный чемпионат мира по самбо. Индонезия не выдала визы израильтянам
Власти Индонезии не выдали визы израильским спортсменам, которые собирались участвовать в молодежном чемпионате мира по самбо, сообщает "Исраэль а-Йом".

В турнире должны были принять участие 15 израильских спортсменов.

Международная федерация самбо не стала вмешиваться.

Тренер сборной Израиля Павел Мосин сказал, что у спортсменов отняли их мечту.

В Федерации самбо Израиля сообщили, что ранее Всемирная федерация самбо и Министерство спорта Индонезии заверяли, что израильтяне смогут принять участие в турнире.

