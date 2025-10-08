Молодежный ЧМ по дзюдо. Иорданка "не уложилась в вес", чтобы избежать встречи с израильтянкой

В Перу сегодня завершится молодежный чемпионат мира по дзюдо.

Иорданская дзюдоистка Найла Вишах (весовая категория до 63 кг) "не уложилась в все", чтобы избежать встречи с израильтянкой Керем Примо, сообщает "Исраэль а-Йом".

Керем должна была встретиться с соперницей из Иордании в первом поединке.

Израильтянка во втором поединке проиграла голландке Йони Гейлен.