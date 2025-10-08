Молодежный ЧМ по дзюдо. Иорданка "не уложилась в вес", чтобы избежать встречи с израильтянкой
время публикации: 08 октября 2025 г., 10:20 | последнее обновление: 08 октября 2025 г., 10:31
В Перу сегодня завершится молодежный чемпионат мира по дзюдо.
Иорданская дзюдоистка Найла Вишах (весовая категория до 63 кг) "не уложилась в все", чтобы избежать встречи с израильтянкой Керем Примо, сообщает "Исраэль а-Йом".
Керем должна была встретиться с соперницей из Иордании в первом поединке.
Израильтянка во втором поединке проиграла голландке Йони Гейлен.
