08 октября 2025
08 октября 2025
08 октября 2025
последняя новость: 10:38
08 октября 2025
Спорт

Молодежный ЧМ по дзюдо. Иорданка "не уложилась в вес", чтобы избежать встречи с израильтянкой

Дзюдо
время публикации: 08 октября 2025 г., 10:20 | последнее обновление: 08 октября 2025 г., 10:31
Молодежный чемпионат мира по дзюдо. Иорданка "не уложилась в вес", чтобы избежать встречи с израильтянкой
AP Photo/Aurelien Morissard

В Перу сегодня завершится молодежный чемпионат мира по дзюдо.

Иорданская дзюдоистка Найла Вишах (весовая категория до 63 кг) "не уложилась в все", чтобы избежать встречи с израильтянкой Керем Примо, сообщает "Исраэль а-Йом".

Керем должна была встретиться с соперницей из Иордании в первом поединке.

Израильтянка во втором поединке проиграла голландке Йони Гейлен.

Спорт
