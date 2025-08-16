x
16 августа 2025
Спорт

Сенсация чемпионата Франции. "Ренн" в меньшинстве победил "Марсель"

Футбол
Сенсации
время публикации: 16 августа 2025 г., 08:55 | последнее обновление: 16 августа 2025 г., 08:55
Сенсация чемпионата Франции. "Ренн" в меньшинстве победил "Марсель"
AP Photo/Jeremias Gonzalez

Чемпионат Франции стартовал с сенсации. "Ренн" победил "Мансель" 1:0.

Да еще больше часа играя в меньшинстве.

У "Марселя" громадное преимущество (72% владения мячом, 24:12 по ударам, 12:1 по угловым).

Точнее били хозяева 5:2.

На 31-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Удален 19-летний Абдельхамид Айт Будиаль.

Людовик Блас вышел на замену на 86-й минуте. Через 5 минут он забил победный гол. Он вышел один на один и хладнокровно обыграл Рульи 1:0.

