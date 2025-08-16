УЕФА начал расследование против "Маккаби" (Хайфа) из-за скандального баннера

УЕФА открыл дисциплинарное дело против "Маккаби" (Хайфа) из-за скандального баннера, сообщает ESPN.

Фанаты "зеленых" развернули баннер с надписью на английском "Убийцы с 1939 года".

Многие польские политики, в том числе президент, высказались по этому поводу.

Посольство Израиля в Польше опубликовало заявление, в котором говорится, что "скандальный плакат не отражает мнение большинства израильских болельщиков".

Посол Израиля в Польше был вызван в МИД Польши.

Во время первого матча в Польше фанаты "Ракува" вывесили плакат в поддержку палестинцев "Израиль убивает людей. Мир молчит".

В заявлении УЕФА говорится, что оба клуба обвиняются в передаче посланий, "не соответствующих спортивным нормам".