Стартовал чемпионат Англии. "Ливерпуль" победил "Борнмут"

В стартовом матче чемпионата Англии "Ливерпуль" победил "Борнмут" 4:2. На 88-й минуте счет был 2:2.

У "красных" громадное преимущество (61% владения мячом, 19:10 по ударам, 10:3 по точным ударам). Но гости были близки к тому, чтобы отобрать очки у чемпиона.

На 5-й минуте Салах ворвался в штрафную и нанес удар в дальнюю "девятку". Петрович перевел мяч на угловой. На 37-й минуте Экитике обменялся передачами с Макаллистером, ворвался в штрафную и открыл счет 1:0.

Через 2 минуты Гакпо прошел по флангу и навесил. Экитике нанес удар головой. Выше ворот. На 49-й минуте Экитике сбросил мяч Гакпо. Тот прошел вдоль линии штрафной и нанес удар в нижний угол 2:0.

На 52-й минуте Петрович с трудом парировал мяч после опасного удара Макаллистера. На 64-й минуте "Ливерпуль" едва не довел счет до крупного. Собослаи прострелил. Вирц пробил в дальний угол, но не попал.

В ответной атаке забили гости. Длинный пас вперед. Брукс прострелил. Антуан Семеньо оказался один перед воротами и забил 2:1. На 76-й минуте "Борнмут" отыгрался. Перехват мяча в своей штрафной и быстрая атака. Семеньо прошел через полполя и точно пробил 2:2.

На 88-й минуте голевую атаку начал голкипер "Ливерпуля", который с центра поля навесил в чужую штрафную. Победный гол забил Федерико Кьеза 3:2.

На 4-й минуте компенсированного времени Мохамед Салах обыграл защитника и нанес точный удар в дальний нижний угол 4:2.