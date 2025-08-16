ММА. Украинец стал чемпионом Legacy Fighting Alliance
время публикации: 16 августа 2025 г., 10:51 | последнее обновление: 16 августа 2025 г., 10:58
В Сиу-Фоллс, Южная Дакота, состоялся турнир ММА Legacy Fighting Alliance 214 Fernasndo vs. Latu.
Оба титульных поединка завершились нокаутами на 63-й секунде боя.
Бразилец Лукас Фернандо стал чемпионом промоушена в полутяжелом весе. Он нокаутировал американца Филипа "Доктора" Лату.
Лату потерпел второе поражение нокаутом в трех последних боях.
Давид Аллахвердиев (Украина) стал чемпионом в среднем весе, нокаутировав канадца Джона Мура.
Это первое поражение Мура в 7 боях в профессиональном ММА.
