Спорт

ММА. Украинец стал чемпионом Legacy Fighting Alliance

Смешанные единоборства
время публикации: 16 августа 2025 г., 10:51 | последнее обновление: 16 августа 2025 г., 10:58
В Сиу-Фоллс, Южная Дакота, состоялся турнир ММА Legacy Fighting Alliance 214 Fernasndo vs. Latu.

Оба титульных поединка завершились нокаутами на 63-й секунде боя.

Бразилец Лукас Фернандо стал чемпионом промоушена в полутяжелом весе. Он нокаутировал американца Филипа "Доктора" Лату.

Лату потерпел второе поражение нокаутом в трех последних боях.

Давид Аллахвердиев (Украина) стал чемпионом в среднем весе, нокаутировав канадца Джона Мура.

Это первое поражение Мура в 7 боях в профессиональном ММА.

