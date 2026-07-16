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Спорт

Аргентинцы после выхода в финал: "Мальвинские острова – это Аргентина"

Футбол
Скандалы в спорте
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 16 июля 2026 г., 15:45 | последнее обновление: 16 июля 2026 г., 15:50
Аргентинцы после выхода в финал: "Мальвинские острова – это Аргентина"
AP Photo/Rebecca Blackwell

Аргентинцы одержали волевую победу над сборной Англии 2:1 и вышли в финал чемпионата мира по футболу.

После финального свистка аргентинцы праздновали со своими болельщиками.

Во время празднования футболисты развернули баннер "Мальвинские острова – это Аргентина".

Напомним, что ФИФА строго запрещает политические акции во время футбольных матчей.

Война за Фолкленды была в 1982 году. Британцы победили.

Аргентинские футболисты взяли реванш на баннере.

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