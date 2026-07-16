Аргентинцы после выхода в финал: "Мальвинские острова – это Аргентина"

Аргентинцы одержали волевую победу над сборной Англии 2:1 и вышли в финал чемпионата мира по футболу.

После финального свистка аргентинцы праздновали со своими болельщиками.

Во время празднования футболисты развернули баннер "Мальвинские острова – это Аргентина".

Напомним, что ФИФА строго запрещает политические акции во время футбольных матчей.

Война за Фолкленды была в 1982 году. Британцы победили.

Аргентинские футболисты взяли реванш на баннере.