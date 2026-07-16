Аргентинцы после выхода в финал: "Мальвинские острова – это Аргентина"
время публикации: 16 июля 2026 г., 15:45 | последнее обновление: 16 июля 2026 г., 15:50
Аргентинцы одержали волевую победу над сборной Англии 2:1 и вышли в финал чемпионата мира по футболу.
После финального свистка аргентинцы праздновали со своими болельщиками.
Во время празднования футболисты развернули баннер "Мальвинские острова – это Аргентина".
Напомним, что ФИФА строго запрещает политические акции во время футбольных матчей.
Война за Фолкленды была в 1982 году. Британцы победили.
Аргентинские футболисты взяли реванш на баннере.
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