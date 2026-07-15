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Спорт

Испанцы вышли в финал и установили рекорд чемпионатов мира

Футбол
ЧМ по футболу 2026
Рекорды мира
время публикации: 15 июля 2026 г., 07:19 | последнее обновление: 15 июля 2026 г., 07:19
Испанцы вышли в финал и установили рекорд чемпионатов мира
AP Photo/Eric Gay

Первым финалистом чемпионата мира по футболу стала сборная Испании, победившая французов 2:0.

Тренер сборной Испании переиграл соперника тактически.

Испанцы сыграли "не в свой футбол", но при этом они не дали сыграть грозной атаке сборной Франции.

Оборона сборной Испании провела почти идеальный матч. Французы нанесли только 3 точных удара (сами испанцы - 2).

Сборная Испании стала первой командой, которая на одном ччемпионате мира не пропустила в шести матчах.

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