Испанцы вышли в финал и установили рекорд чемпионатов мира

Первым финалистом чемпионата мира по футболу стала сборная Испании, победившая французов 2:0.

Тренер сборной Испании переиграл соперника тактически.

Испанцы сыграли "не в свой футбол", но при этом они не дали сыграть грозной атаке сборной Франции.

Оборона сборной Испании провела почти идеальный матч. Французы нанесли только 3 точных удара (сами испанцы - 2).

Сборная Испании стала первой командой, которая на одном ччемпионате мира не пропустила в шести матчах.