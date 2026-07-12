В Гарлеме убит бывший баскетболист израильского клуба

10 июля во время баскетбольного турнира в Гарлеме был застрелен известный американский баскетболист Кину Рочфорд.

Еще два человека получили огнестрельные ранения.

Кину Рочфорд участвовал в открытии турнира "Кингдом". Во время матча возник спор, в ходе которого преступник выстрелил Рочфорду в голову, сообщает New York Daily News.

Представители полиции считают, что причиной конфликта могла быть ссора из-за женщины.

Баскетболист выступал за клубы "Арис" (Леуварден, Нидерланды), "Элицур" (Явне), "Ле Портель" (Франция), "Ред Тим" (Бонкур, Швейцария), "Судува" (Мариямполь, Литва), "Плимут Райдерс" (Великобритания), "Торлауксхебн" (Исландия), "Хамар" (Исландия), "Голден Игл Или" (Косово).