x
12 июля 2026
|
последняя новость: 12:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
12 июля 2026
|
12 июля 2026
|
последняя новость: 12:50
12 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

В Гарлеме убит бывший баскетболист израильского клуба

Баскетбол
время публикации: 12 июля 2026 г., 11:53 | последнее обновление: 12 июля 2026 г., 11:53
Кину Рочфорд (слева)
AP Photo/Timothy D. Easley

10 июля во время баскетбольного турнира в Гарлеме был застрелен известный американский баскетболист Кину Рочфорд.

Еще два человека получили огнестрельные ранения.

Кину Рочфорд участвовал в открытии турнира "Кингдом". Во время матча возник спор, в ходе которого преступник выстрелил Рочфорду в голову, сообщает New York Daily News.

Представители полиции считают, что причиной конфликта могла быть ссора из-за женщины.

Баскетболист выступал за клубы "Арис" (Леуварден, Нидерланды), "Элицур" (Явне), "Ле Портель" (Франция), "Ред Тим" (Бонкур, Швейцария), "Судува" (Мариямполь, Литва), "Плимут Райдерс" (Великобритания), "Торлауксхебн" (Исландия), "Хамар" (Исландия), "Голден Игл Или" (Косово).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 июля 2026

Умер легендарный аргентинский футболист, участник двух чемпионатов мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 июля 2026

Футболист сборной ЮАР, участник ЧМ, умер в возрасте 25 лет. Предварительно: самоубийство
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 21 мая 2026

Баскетболист сборной Израиля погиб в автокатастрофе
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 мая 2026

Умер 29-летний баскетболист "Мемфис Гризлиз"