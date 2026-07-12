В Гарлеме убит бывший баскетболист израильского клуба
время публикации: 12 июля 2026 г., 11:53 | последнее обновление: 12 июля 2026 г., 11:53
10 июля во время баскетбольного турнира в Гарлеме был застрелен известный американский баскетболист Кину Рочфорд.
Еще два человека получили огнестрельные ранения.
Кину Рочфорд участвовал в открытии турнира "Кингдом". Во время матча возник спор, в ходе которого преступник выстрелил Рочфорду в голову, сообщает New York Daily News.
Представители полиции считают, что причиной конфликта могла быть ссора из-за женщины.
Баскетболист выступал за клубы "Арис" (Леуварден, Нидерланды), "Элицур" (Явне), "Ле Портель" (Франция), "Ред Тим" (Бонкур, Швейцария), "Судува" (Мариямполь, Литва), "Плимут Райдерс" (Великобритания), "Торлауксхебн" (Исландия), "Хамар" (Исландия), "Голден Игл Или" (Косово).
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