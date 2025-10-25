x
Спорт

Скалолазание. Боулдер. Израильтяне завоевали бронзовую медаль в Японии

Скалолазание
время публикации: 25 октября 2025 г., 15:22 | последнее обновление: 25 октября 2025 г., 15:22
Скалолазание. Боулдер. Израильтяне завоевали бронзовую медаль в Японии
AP Photo/Jonathan Elderfield

В Фукуоке, Япония, продолжается турнир Гран-при по скалолазанию. Сборная Израиля завоевала две бронзовые медали.

Накануне израильтяне заняли третье место в лазании на тяжесть (Lead climbing), сегодня - в боулдере.

Победили японцы. Второе место заняла команда Южной Кореи.

Состав сборной Израиля: Орен Приед, Ади Барк, Альма Сапир Алеви и Майя Дример.

Спорт
