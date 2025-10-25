Скалолазание. Боулдер. Израильтяне завоевали бронзовую медаль в Японии
В Фукуоке, Япония, продолжается турнир Гран-при по скалолазанию. Сборная Израиля завоевала две бронзовые медали.
Накануне израильтяне заняли третье место в лазании на тяжесть (Lead climbing), сегодня - в боулдере.
Победили японцы. Второе место заняла команда Южной Кореи.
Состав сборной Израиля: Орен Приед, Ади Барк, Альма Сапир Алеви и Майя Дример.
