Скалолазание. Боулдер. Израильтяне завоевали бронзовую медаль в Японии

В Фукуоке, Япония, продолжается турнир Гран-при по скалолазанию. Сборная Израиля завоевала две бронзовые медали.

Накануне израильтяне заняли третье место в лазании на тяжесть (Lead climbing), сегодня - в боулдере.

Победили японцы. Второе место заняла команда Южной Кореи.

Состав сборной Израиля: Орен Приед, Ади Барк, Альма Сапир Алеви и Майя Дример.