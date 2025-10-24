x
24 октября 2025
Спорт

Скалолазание. Сборная Израиля завоевала бронзовую медаль в Японии

Скалолазание
время публикации: 24 октября 2025 г., 17:15 | последнее обновление: 24 октября 2025 г., 17:15
Скалолазание. Сборная Израиля завоевала бронзовую медаль в Японии
AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi

В Фукуоке, Япония, проходит турнир Гран-при по скалолазанию. Израильтяне завоевали бронзовую медаль.

В лазании на трудность первое место заняли корейцы, второе японцы.

Сборная Израиля заняла третье место.

Бронзовыми призерами стали Ади Барк, Томер Якобович, Альма Сапир Алеви и Майя Дример.

Израильтяне на пол-очка опередили сборную США.

Спорт
