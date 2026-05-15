Теннис. Израильтянин и австралиец проиграли в финале турнира в Италии
время публикации: 15 мая 2026 г., 20:43 | последнее обновление: 15 мая 2026 г., 20:49
16-летний израильтянин Дэн Бранд стал финалистом теннисного турнира в Санта Кроче Сулль Арно, Италия.
В финале парного разряда он и австралиец Мустафа Эге Сик проиграли Хуану Мигелю Боливару Идарраге (Колумбия) и Леонардо Шторку Франке (Бразилия) 5:7, 2:6.
Израильтянин Даниэль Цукерман и американец Трей Хильдербранд проиграл в четвертьфинале турнира в Бордо французам Кентену Хилису и Пьеру-Уго Эрберу 5:7, 2:6.
Израильтянка Мааян Ларон вышла вы полуфинал турнира в Ботсване, победив мексиканку Сабастиани Леон 6:4, 4:6, 6:4.
