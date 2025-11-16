Англичане победили во всех матчах. Украинцы сыграют в стыках

В финальную часть чемпионата мира вышли сборные Франции и Англии. В стыковых матчах сыграют команды Украины и Албании.

Албания - Англия 0:2

Англичане победили во всех матчах отборочного турнира. Оба гола забил Гарри Кейн.

Итоговое положение. Англия 24 очка, Албания 14, Сербия, 13, Латвия 5, Андорра 1.

Сербия - Латвия 2:1

Азербайджан - Франция 1:3

Итоговое положение. Франция 16 очков, Украина 10, Исландия 7, Азербайджан 1.

Украина - Исландия 2:0

Голы в конце матча забили Александр Зубков (Трабзонспор) и Алексей Гуцуляк (Полесье, Житомир).