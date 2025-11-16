Англичане победили во всех матчах. Украинцы сыграют в стыках
В финальную часть чемпионата мира вышли сборные Франции и Англии. В стыковых матчах сыграют команды Украины и Албании.
Албания - Англия 0:2
Англичане победили во всех матчах отборочного турнира. Оба гола забил Гарри Кейн.
Итоговое положение. Англия 24 очка, Албания 14, Сербия, 13, Латвия 5, Андорра 1.
Сербия - Латвия 2:1
Азербайджан - Франция 1:3
Итоговое положение. Франция 16 очков, Украина 10, Исландия 7, Азербайджан 1.
Украина - Исландия 2:0
Голы в конце матча забили Александр Зубков (Трабзонспор) и Алексей Гуцуляк (Полесье, Житомир).
