Спорт

Англичане победили во всех матчах. Украинцы сыграют в стыках

Футбол
время публикации: 16 ноября 2025 г., 21:05 | последнее обновление: 16 ноября 2025 г., 21:05
Англичане победили во всех матчах. Украинцы сыграют в стыках
AP Photo/Vlasov Sulaj

В финальную часть чемпионата мира вышли сборные Франции и Англии. В стыковых матчах сыграют команды Украины и Албании.

Албания - Англия 0:2

Англичане победили во всех матчах отборочного турнира. Оба гола забил Гарри Кейн.

Итоговое положение. Англия 24 очка, Албания 14, Сербия, 13, Латвия 5, Андорра 1.

Сербия - Латвия 2:1

Азербайджан - Франция 1:3

Итоговое положение. Франция 16 очков, Украина 10, Исландия 7, Азербайджан 1.

Украина - Исландия 2:0

Голы в конце матча забили Александр Зубков (Трабзонспор) и Алексей Гуцуляк (Полесье, Житомир).

