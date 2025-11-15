Испанцы разгромили сборную Грузии. Результаты отборочных матчей
время публикации: 15 ноября 2025 г., 21:20 | последнее обновление: 15 ноября 2025 г., 21:20
Состоялись отборочные матчи чемпионата мира по футболу. Испанцы разгромили сборную Грузии 4:0.
Кипр - Австрия 0:2
Австрийцы приблизились к чемпионату мира. Если боснийцы не сумеют победить сборную Румынии сегодня, то австрийцы займут первое место в группе.
Оба гола забил Марко Арнаутович.
Грузия - Испания 0:4
Положение команд в группе Е перед последним туром: Испания 15 очков, Турция 12, Грузия 3, Болгария 0.
Турция - Болгария 2:0
Лихтенштейн - Уэльс 0:1
Положение команд перед последним туром (сборная Казахстана сыграла все матчи): Бельгия 15 очков, Северная Македония, Уэльс по 13, Казахстан 8, Лихтенштейн 0.
Ссылки по теме