Испанцы разгромили сборную Грузии. Результаты отборочных матчей

Состоялись отборочные матчи чемпионата мира по футболу. Испанцы разгромили сборную Грузии 4:0.

Кипр - Австрия 0:2

Австрийцы приблизились к чемпионату мира. Если боснийцы не сумеют победить сборную Румынии сегодня, то австрийцы займут первое место в группе.

Оба гола забил Марко Арнаутович.

Грузия - Испания 0:4

Положение команд в группе Е перед последним туром: Испания 15 очков, Турция 12, Грузия 3, Болгария 0.

Турция - Болгария 2:0

Лихтенштейн - Уэльс 0:1

Положение команд перед последним туром (сборная Казахстана сыграла все матчи): Бельгия 15 очков, Северная Македония, Уэльс по 13, Казахстан 8, Лихтенштейн 0.