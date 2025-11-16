Португальцы расправились со сборной Армении и вышли на чемпионат мира
время публикации: 16 ноября 2025 г., 18:15 | последнее обновление: 16 ноября 2025 г., 18:22
Португальцы разгромили сборную Армении 9:1 и вышли в финальную часть чемпионата мира по футболу.
В стыковых матчах сыграет сборная Ирландии.
Итоговое положение. Португалия 13 очков, Ирландия 10, Венгрия 8, Армения 3.
Венгрия - Ирландия 2:3
Одержав победы в трех последних матчах, ирландцы обошли венгров и сыграют в стыковых матчах. Героем "ирландского возрождения" стал Трой Пэрротт. Он забил оба гола в ворота португальцев и три - в ворота венгров.
Португалия - Армения 9:1
По три гола забили Бруну Фернандеш и Жоау Невеш. По разу отличились Ренату Вейга, Гонсалу Рамуш и Франсишку Консейсау.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 ноября 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 ноября 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 ноября 2025