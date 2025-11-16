x
Спорт

Португальцы расправились со сборной Армении и вышли на чемпионат мира

Футбол
время публикации: 16 ноября 2025 г., 18:15 | последнее обновление: 16 ноября 2025 г., 18:22
Португальцы расправились со сборной Армении и вышли на чемпионат мира
AP Photo/Luis Vieira

Португальцы разгромили сборную Армении 9:1 и вышли в финальную часть чемпионата мира по футболу.

В стыковых матчах сыграет сборная Ирландии.

Итоговое положение. Португалия 13 очков, Ирландия 10, Венгрия 8, Армения 3.

Венгрия - Ирландия 2:3

Одержав победы в трех последних матчах, ирландцы обошли венгров и сыграют в стыковых матчах. Героем "ирландского возрождения" стал Трой Пэрротт. Он забил оба гола в ворота португальцев и три - в ворота венгров.

Португалия - Армения 9:1

По три гола забили Бруну Фернандеш и Жоау Невеш. По разу отличились Ренату Вейга, Гонсалу Рамуш и Франсишку Консейсау.

