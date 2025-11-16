Датчане не смогли обыграть белорусов. Результаты отборочных матчей

Состоялись отборочные матчи чемпионата мира по футболу. Датчане неожиданно не смогли обыграть сборную Беларуси 2:2.

Босния и Герцеговина - Румыния 3:1

На 67-й минуте (при счете 1:1) румыны стались в меньшинстве. Был удален Денис Драгуш.

В уонце матча голы забили Эсмир Байрактаревич (ПСВ) и Харис Табакович (Боруссия, Менхенгладбах).

Положение команд перед последним туром (киприоты сыграли все матчи): Австрия 18 очков, Босния и Герцеговина 16, Румыния 10, Кипр 8, Сан-Марино 0.

Дания - Беларусь 2:2

Положение команд. Дания 11 очков, Шотландия 10, Беларусь 1.

Греция - Шотландия 3:2

На 65-й минуте греки вели в счете 3:0.

Словения - Косово 0:2

Положение команд. Швейцария 13 очков, Косово 10, Словения 3, Швеция 1.

Швейцария - Швеция 4:1