16 ноября 2025
Спорт

После футбольного матча умер бывший полузащитник сборной Украины

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 16 ноября 2025 г., 12:42 | последнее обновление: 16 ноября 2025 г., 12:49
AP Photo/Jockel Finck

15 ноября на 55-м году жизни умер известный украинский футболист Андрей Полунин.

Украинские СМИ сообщают, что он умер после матча ветеранов в Луцке.

Полузащитник выступал за "Шахтер" (Павлоград), "Днепр" (Днепропетровск), ЦСКА (Киев), "Кривбасс" (Кривой Рог), "Карпаты" (Львов), "Нюрнберг", "Санкт-Паули" (Гамбург), "Рот-Вайсс" (Эссен).

Андрей Полунин был одним из лидеров сборной Украины первой половины 90-х годов. В 1993 и 1994 годах он принимал участие в двух товарищеских матчах Украина - Израиль.

