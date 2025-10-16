x
16 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Спорт

Лига чемпионов. 18-летняя американка забила гол ударом почти с центра поля

Футбол
Лига чемпионов
время публикации: 16 октября 2025 г., 12:00 | последнее обновление: 16 октября 2025 г., 12:09
Лига чемпионов. 18-летняя американка забила гол ударом почти с центра поля
AP Photo/Jeff Roberson

В матче второго тура второго этапа женской Лиги чемпионов "Лион" разгромил австрийский клуб "Санкт-Пельтен" 3:0.

В первом тайме отличились Юли Бранд (1 июля перешла из "Вольфсбурга") и Ада Хегерберг.

На 52-й минуте был забит гол, привлекший к матчу повышенное внимание. 18-летняя американка Лили Йоханнес (7 июля перешла из "Аякса") забила гол ударом метров с 40 - перебросила мяч через вратаря.

Видео замечательного гола опубликовано в Facebook.

