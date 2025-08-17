MLS. Победные голы израильтянина и Лионеля Месси
время публикации: 17 августа 2025 г., 11:11 | последнее обновление: 17 августа 2025 г., 11:18
В матче регулярного сезона MLS "Шарлотт" победил "Реал Солт Лейк" 1:0.
Шарлотт - Реал Солт Лейк 1:0
Победный гол на 35-й минуте забил израильтянин Идан Токломати. В 23 играх лиги он забил 7 голов.
Интер Майами - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1
Жорди Альба открыл счет на 43-й минуте.
"Гэлакси" отыгрался на 59-й минуте. Гол забил бывший нападающий "Генка" и "Ференцвароша" Джозеф Пэйнтсил.
Победный гол на 84-й минуте забил Лионель Месси. Через 5 минут отличился Луис Суарес.
Нью-Йорк Ред Булл - Филадельфия Юнион 1:0
Победный гол на 74-й минуте забил бывший защитник "Интер Майами" Дилан Нилис.
Израильтянин Тай Барибо (Филадельфия) вышел на замену на 61-й минуте.
