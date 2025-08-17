x
17 августа 2025
|
последняя новость: 12:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 августа 2025
|
17 августа 2025
|
последняя новость: 12:28
17 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

MLS. Победные голы израильтянина и Лионеля Месси

Футбол
время публикации: 17 августа 2025 г., 11:11 | последнее обновление: 17 августа 2025 г., 11:18
MLS. Победные голы израильтянина и Лионеля Месси
AP Photo/Lynne Sladky

В матче регулярного сезона MLS "Шарлотт" победил "Реал Солт Лейк" 1:0.

Шарлотт - Реал Солт Лейк 1:0

Победный гол на 35-й минуте забил израильтянин Идан Токломати. В 23 играх лиги он забил 7 голов.

Интер Майами - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1

Жорди Альба открыл счет на 43-й минуте.

"Гэлакси" отыгрался на 59-й минуте. Гол забил бывший нападающий "Генка" и "Ференцвароша" Джозеф Пэйнтсил.

Победный гол на 84-й минуте забил Лионель Месси. Через 5 минут отличился Луис Суарес.

Нью-Йорк Ред Булл - Филадельфия Юнион 1:0

Победный гол на 74-й минуте забил бывший защитник "Интер Майами" Дилан Нилис.

Израильтянин Тай Барибо (Филадельфия) вышел на замену на 61-й минуте.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 августа 2025

Чемпионат Франции. Победный гол Микаутадзе
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 августа 2025

Суперкубок Германии. "Бавария" победила "Штутгарт"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 августа 2025

Чемпионат Англии.Удачный дебют Рейндерса и Шерки. Дубль Холанна
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 августа 2025

"Барселона" разгромила "Мальорку". Результаты матчей чемпионата Испании