Суперкубок Германии. "Бавария" победила "Штутгарт"

Обладателем Суперкубка Германии стала "Бавария", обыгравшая "Штутгурт" 2:1.

Матч проходил в Штутгарте. На матче присутствовал тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн.

Обе команды интенсивно использовали высокий прессинг, в том числе против голкиперов.

В первые пять минут дважды опасно бил Леон Горецка. Оба раза немного неточно. На 9-й минуте гости создали третий опасный момент. Мяч попал в сетку с внешней стороны после удара Олисе.

На 18-й минуте Гарри Кейн в падении нанес удар с линии штрафной 0:1.

Во втором тайме "швабы" создали несколько голевых моментов. Не забили Ундав, Вольтеманде, Левелинг, Жак.

Расплата наступила на 77-й минуте. Кейн перевел мяч на фланг. Гнабри навесил. Луис Диас (недавно перешедший из "Ливерпуля") головой отправил мяч в сетку 0:2.

На 3-й минуте компенсированного времени Джейми Левеллинг нанес точный удар головой 1:2.